Військову присягу склали контрактники, які вирішили приєднатися до 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. З цією подією їх привітали командири бригади, представники влади та громадськості.

З нагоди складання присяги на території військової частини відбулися урочистості. На стройовий плац під козацький марш, у виконанні військового оркестру, прапороносна група внесла Бойовий Прапор бригади. Новоприбулі військовослужбовці-контрактники склали присягу на вірність Українському народові.

“Присягають на вірність своєму народові лише раз, але назавжди. Пам’ятайте про це. Міцного вам здоров’я та успіхів у військовій службі. Ви свідомо обрали цей нелегкий, але почесний шлях, тож нехай щастить у військовій справі” – наголосив командир бригади, полковник Роман Дудченко.

По завершенню урочистостей особовий склад бригади виконав Державний гімн України та пройшов урочистим маршем в складі підрозділів.