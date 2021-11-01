До бюджету громади за дев’ять місяців цього року надійшло на декілька десятків мільйонів більше, ніж було заплановано.

Та отримана сума не дозволяє додатково збільшити дохідну частину. У зв’язку із цим на черговій сесії міськради внесли зміни до бюджету, перерозподіливши кошти, які були раніше виділені на різні потреби, для забезпечення виплати всіх соціально-захищених статей: зарплати, енергоносіїв медикаментів, харчування.

– Даним рішенням зменшуються асигнування на суму 46 мільйонів 783,7 тисячі по статтях, які не будуть реалізовані до кінця року і не потребують такої кількості фінансових ресурсів, – пояснила Вікторія Остапчук, заступник міського голови. – Це із будівництва Палацу спорту по Злуки 16,6 мільйонів – частка співфінансування яка не буде освоєна, співфінансування по термомодернізації закладів освіти – 18 мільйонів 837 тисяч, обслуговування зовнішнього боргу – 3 мільйони 116,7 тисячі. Зменшуємо частку резервного фонду на 4 мільйони 225 тисяч, зменшуємо заходи по надзвичайних ситуаціях на 375,9 тисячі, кошти на підтримку малого підприємництва, оскільки 40 тисяч не будуть використані, заходи землеустрою на 176 тисяч, оскільки були проведені закупівлі і ця сума була зекономлена на відкритих торгах, кошти із розроблення схем планування забудови територій – 5 тисяч гривень, інші видатки – 61,1 тисячі, а також зменшуємо фінансову підтримку КП «Тернопільбудінвестзамовник» у сумі 372 тисячі, по об’єктах житлово комунального господарства – 975 тисяч та по гарантійних зобов’язаннях – 2 мільйони. Збільшуємо доходи у частині пайової участі, оскільки даний платіж відноситься до спеціального фонду і ми маємо право коригувати ці надходження, на загальну суму 13,2 мільйона.

За рахунок зменшення вищевказаних асигнувань та збільшення дохідної частини спеціального фонду, на різні управління спрямують кошти у сумі 59 мільйонів 983,7 тисячі. З них, на управління освіти і науки – 24 мільйони 525,4 тисячі – в тому числі на енергоносії 22 мільйони 553,4 тисячі. На відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення направлять 2 мільйони 658 тисяч, з яких кошти на оплату енергоносіїв становлять 1 мільйон 558 тисяч. Управління транспортних мереж та зв’язку отримає 21 мільйон 841,8 тисячі, з яких компенсація за пільгове перевезення електротранспортом – 5 мільйонів 341,8 тисячі, на придбання автобусів для КП «Міськавтотранс» 16 мільйонів та фінансову підтримку КП «Міськавтотранс» – 500 тисяч гривень.

Вікторія Остапчук підсумувала, що на оплату енергоносіїв до кінця цього року бюджетним установам, із майже 60 мільйонів гривень перерозподілених коштів, спрямовано 30 мільйонів 105,1 тисячі гривень.