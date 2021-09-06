Тридцять дев’ять будівель закладів освіти термомодернізують у Тернополі в найближчі три роки.

Роботи проводитимуть за кошти Європейського інвестиційного банку. У 2018 році місто отримало кредит від цієї установи на термомодернізацію закладів освіти у розмірі понад 25 мільйонів євро терміном на 22 роки. А тепер банк додав до цього проекту ще шість мільйонів євро кредиту. На нещодавній сесії міськради депутати дали згоду на отримання додаткових коштів.

– Ми розпочали проект глибока термомодернізація установ освіти Тернополя, – каже Сергій Надал, міський голова. – Це найбільший освітній проект в Україні, який фінансується ЄІБ. Попередня вартість фінансування була понад 25 мільйонів євро. 23 садочки і 16 шкіл потрапили у перелік для проведення робіт. Консультанти перевірили як зроблена проектна документація, як проведені тендерні процедури і визнали, що це надзвичайно важливо не лише для Тернополя, а й для України. Банк запропонував збільшити фінансування на 6 мільйонів євро і депутати дали згоду на отримання таких коштів. Розраховуємо до кінця вересня 2021 року розпочати роботи на перших чотирьох об’єктах. Перші тендерні процедури проведені по 12-ти закладах, зараз виготовляють проектно-кошторисні документації для решти садочків.

У садочках та школах, які беруть участь у проекті, утеплять фасади, дахи, підлоги, встановлять нові вікна, двері, системи опалення, вентиляції, освітлення. За розрахунками експертів проведені роботи продовжать термін експлуатації будівель садочків і шкіл щонайменше на 30 років. У планах міської ради пізніше термомодернізувати усі заклади освіти в громаді.