Тернопільська обласна військова адміністрація продовжує активні перемовини з підприємствами та пропонує локації, на базі яких можна розмістити виробництва. Про це розповів керівник області Володимир Труш на брифінгу Ради оборони Тернопільщини.

– Станом на 16 березня до нас надійшло 47 звернень від підприємств щодо переїзду на Тернопілля, – повідомив Володимир Труш. – 15 з них вже обрали локації та перевозять свої виробничі потужності. Через 2-3 дні організовує виїзд виробництво з Києва. Це підприємство, яке виробляло зовнішні утеплені фасади. Для решти підприємств підбираються території. Надіємось, що через місяць-два в області з’являться потужні підприємства, які виготовлятимуть продукцію і створять нові робочі місця.

Компанії та підприємства можуть переїжджати і до Тернополя. За словами міського голови Сергія Надала в місті визначили вільні виробничі площі, є перелік офісних приміщень для IT-компаній та офісних центрів. Окремо є перелік земельних ділянок на території громади, які готові запропонувати за спрощеною процедурою всім, хто прийме рішення переїхати до нас працювати. Місто готове запропонувати також пільги з податку на землю.