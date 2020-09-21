Чималі гроші втратила мешканка Тернополя через надмірну довіру. Шахрайська схема про дзвінок служби безпеки банку й надалі спрацьовує.

Декілька хвилин розмови з нібито працівником фінустанови – і рахунок залишається пустим, а тепер часто це ще й кредитні кошти, які доведеться повертати. Все тому, що люди розголошують захисні дані рахунку невідомим по телефону і виконують їх вказівки. Так вчинила і тернополянка. Замість захистити свої кошти, вона допомогла шахраєві їх вкрасти. Жінку не здивував той факт, що псевдопрацівник запропонував їй перевести кошти навіть не на інший рахунок для їх захисту, а на декілька мобільних номерів. Усі 40 тисяч поповнили чужі рахунки, і, звичайно, не повернулися назад, як її запевнив шахрай.

Жертва зателефонувала в поліцію.