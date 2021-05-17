Відійшов у вічність відомий тернопільський перукар, віртуоз своєї справи і просто хороша людина Дмитро Покуда.

Про трагічну звістку у соцмережі повідомляють його друзі і знайомі.

“Дуже сумна подія і безмежний жаль, коли такі талановиті люди покидають цей світ так рано. Знаю Діму як чудового майстра, який вмів постригти ідеально будь-яке волосся, незалежно від густини, податливості і довжини. В нашому файному місці це був єдиний майстер, який робив ідеальне класичне каре. Скромна людина, ввічливий до клієнтів, талант із своїм складним і вразливим внутрішнім світом. Хай земля тобі буде пухом, твоїм клієнтам тебе буде дуже бракувати”, – пише Леся Борецька.

“Сумна звістка. Ми втратили талановитого майстра, тонку і раниму душу, чудову людину. Знаю Дмитра з студентських років. Працювали пліч о пліч в одному салоні» Раяна». Ти був хорошою людиною , прекрасним спеціалістом і нехай на небі тобі буде спокійно .

Такий молодий ти пішов Дімка, плачу!!!!!!

Всіх хто знав особисто прошу про молитву”, – додає Юлія Квятковська.

У коментарях друзі, знайомі і клієнти Дмитра висловлюють жаль з приводу важкої втрати.

“Він добрий, привітний і щирий… І просто був хорошою людиною. Дуже жаль що його вже немає в нашому файному Тернополі. Сподіваюся, що його подорож в небесну даль принесе йому спокій і Бог заспокоїть його раниму душу”, – пише Леся Чопик.

“Це надзвичайно боляче! Він був хорошим другом і колегою по роботі! Надзвичайно добра людина! Вічна пам`ять”, – зазначає Olya Pauk.

Прощання з Дмитром Покудою відбудеться сьогодні, 17 травня, о 13:00 у будинку печалі на території психоневрологічного диспансеру.