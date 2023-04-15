Чинного президента УЄФА Александера Чеферіна переобрано на наступний чотирирічний термін на Конгресі УЄФА в Лісабоні. 55-річний словенець був єдиним кандидатом на виборах голови організації. Він очолює УЄФА з 2016 року і тепер працюватиме на цій посаді до 2027 року. Після переобрання на посаду Чеферін заявив, що Росії зараз не варто чекати повернення у великий футбол. “Моя особиста думка: доки війна не завершиться, буде дуже складно змінити щось у санкціях. Поки триває війна і продовжується це божевілля, треба зберігати таку форму тиску”, – сказав Чеферін. Раніше повідомлялося, що Росія готова перейти в Азіатську конфедерацію футболу, щоб брати участь у відборі до ЧС-2026.

Несподівані й болючі поразки можуть, звичайно, згуртувати і мобілізувати команду, але нерідко викликають в ній розбрат і конфлікти. Сенегальський форвард Мане і німецький хавбек Сане влаштували бійку в роздягальні “Баварії” після фіаско в матчі 1/4 Ліги чемпіонів проти “Манчестер Сіті” (0:3). Ще під час матчу вони не раз вступали у словесну перепалку. Зокрема, на 83 хв. Сане був дуже незадоволений тим, що Мане погано відкрився для передачі. Після фінального свистка німець і сенегалець продовжили конфлікт у роздягальні, де справа дійшла до бійки. Перш ніж іншим гравцям вдалося їх розняти, Мане завдав Сане удару в обличчя і розбив тому губу. Вочевидь, перед матчем-відповіддю, в якому шанси “Баварії” й так оцінюються як зовсім мізерні, тренерський штаб зіткнувся з додатковими проблемами…

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) оголосила список змін у правилах футболу, які набудуть чинності з 1 липня поточного року. Серед них вирізняються два нововведення. Перше: тепер воротарям під час пробиття пенальті буде заборонено відволікати суперника від удару зухвалими діями і демонстрацією неповаги (такі речі нерідко доводиться спостерігати у виконанні стражів воріт). Друга зміна стосується святкування забитих голів – тепер час, витрачений футболістами на натягання на голову футболок, забіги до трибун, обійми з глядачами та всім персоналом своєї команди, буде враховуватися арбітрами під час визначення тривалості компенсованого часу.

У багатих, як мовиться, свої дивацтва. Подеколи – доволі затратні. Зірковий бразильський форвард французького “ПСЖ” Неймар відзначився вельми екстравагантним вчинком. Під час відновлення після травми він запустив прямий ефір і прямо в онлайн-режимі почав робити ставки. У підсумку 31-річний бразилець за годину програв свою тижневу зарплатню – 1 мільйон євро. Неймар спершу спокійно сприйняв цю втрату і заявив, що ще ніхто ніколи подібного не робив, однак опісля трохи по-дитячому заплакав на камеру – як і після поразки від збірної Хорватії в чвертьфіналі Кубку світу-2022. Втім, на цьому його невдачі не закінчилися – хтось зламав account Неймара і зробив 4 публікації від його імені…

Схоже, історія Романа Яремчука в “Брюгге” підходить до завершення. Керівництво бельгійського клубу планує влітку продати українського форварда. Чинний чемпіон Бельгії намагається посилити лінію атаки, чого не вдалося досягти з приходом українця, але найперше хоче скоротити зарплатну відомість. Минулого літа “Брюгге” купив Яремчука в португальської “Бенфіки” за 17 мільйонів євро, але форвард так і не зміг заграти у Бельгії, отож йому дали зрозуміти, що не будуть втримувати, якщо буде інтерес з боку інших клубів. Але саме в цьому полягає проблема: через невиразну гру в поточному сезоні інтересу до уродженця Львова фактично немає, і жоден клуб не викладе за нього суму, близьку до зазначеної вище. Втім, повідомляється, що до інтерес до 27-річного Яремчука нібито виявляє німецький “Майнц”.