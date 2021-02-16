16 лютого у Спортивному арбітражному суді (CAS) в Лозанні (Швейцарія) Українська асоціація футболу (УАФ) оскаржувала технічну поразку, яку УЄФА присудив збірній України у матчі з командою Швейцарії, що не відбувся в листопаді минулого року.

У засіданні брали участь президент УАФ Андрій Павелко та тренер збірної України Андрій Шевченко. Перед розглядом справи спортивний юристЄвген Пронін висловив думку, що УАФ має всі шанси виграти її. “З правової точки зору я бачу в України шанси – більше ніж 50 на 50. Але ми вже бачили, що в спортивні речі часто втручалася політика, зовнішній вплив. Але навряд чи це справа такого типу, що потрібно втручатися в неї політично. На мою думку, Україна має більше шансів виграти, ніж програти”, – сказав він. Втім, далеко не всі налаштовані так оптимістично. Зокрема, більшість учасників опитування на одному зі спортивних сайтів висловили думку, що арбітражний суд та ще й у Швейцарії підтвердить технічну поразку збірної України. Так що вболівальникам нашої збірної, напевно, варто сподіватися на краще, але в душі залишити місце для думки про те, що і в Лізі В можна грати – там є цілком гідні суперники.

Більш ясної й визначеної картини засідання Спортивного арбітражного суду не дало – остаточного рішення щодо долі футбольного протистояння України і Швейцарії поки що немає. Ось як описав його перебіг генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький: “Засідання тривало більше п’яти годин. На мій погляд, наша юридична команда спрацювала професійно. А рішення у справі буде належним чином оголошено Спортивним арбітражним судом Лозанни відповідно до діючих правил”.

Юридичне словоблуддя залишається словоблуддям незалежно від того, в якій сфері людської діяльності ним послуговуються: при оформленні оборудок із землею або об’єктами власності, чи у міжнародних спортивних установах. Ніби й все зрозуміло: “буде належним чином оголошено” (навряд чи хтось припускав, що CAS повідомить зацікавлені сторони таємними каналами зв’язку) і “відповідно до діючих правил” (що це за правила і чому тоді всі сподівалися на рішення CAS сьогодні?). Про те, коли саме арбітражний суд оголосить рішення, інформації немає, але навряд чи вердикт варто чекати в найближчі дні. Є інформація, що суд оголосить рішення через 2-3 тижні.

Що ж, почекаємо…