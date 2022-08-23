Щорічно в Україні 23 серпня відзначають День Державного прапора. З цієї нагоди на центральній алеї у тернопільському парку Сопільче, де влаштовано найбільший у громаді флагшток, відбулася офіційна церемонія підняття синьо-жовтого стяга.

Розпочалися урочистості хвилиною мовчання за загиблими Героями та усіма українцями, котрі стали жертвами війни, розгорнутої росією на території України. За участі духовенства відбувся також спільний молебень за мир у нашій країні.

«Прапор – один з найголовніших символів для кожного українця. Наш народ ніс його через покоління національно-визвольної боротьби, через революції і Майдани, через геноцид та війни. Він є символом суверенітету і незалежності. Символом, дорогим для всіх поколінь українців всього світу. Сьогодні прапор України – це насамперед символ мужності й відваги, боротьби за свободу та незалежність нашої Батьківщини. Під ним наші Герої йдуть у бій, здійснюють подвиги, б’ють та палять рашистів. Синьо-жовті стяги майорять на бойових машинах, блокпостах, над бліндажами, – відзначає міський голова Сергій Надал. – Сьогодні прапор України майорить над звільненим островом Зміїний, над звільненими селами та містечками Херсонщини, Запоріжжя, Сумщини і Харківщини. Завтра наші воїни піднімуть його над звільненими Херсоном, Донецьком, Луганськом та Сімферополем. Висловлюю глибоку шану всім людям, що стояли біля витоків відродження Незалежності та національних символів. Схиляємо голови перед Героями минулого та сучасності, хто поклав життя та здоров’я, захищаючи нашу синьо-жовту Україну. Слава нашому прапору. Прапору минулих, сьогоднішніх і майбутніх перемог. Миру всім нам після перемоги над московським злом. Слава Україні! Героям слава!».