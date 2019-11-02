Вихідними в Україні буде сильний, до штормових значень, вітер, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Втім, він принесе потепління. Морози ненадовго покинуть Тернопільщину, натомість в регіоні місцями потеплішає до двадцяти градусів вище нуля.

Упродовж вихідних спостерігатиметься сильний вітер південного напрямку, – розповідає Наталка Діденко. Це зумовлюватиме тенденцію щодо підвищення температурних показників.

«Пориви вітру сягатимуть штормових значень, тому не затримуйтесь довго під деревами, особливо великими та гіллястими, білбордами, дуже уважно обирайте місце парковки автомобіля. Але разом з вітром йде й потепління. Холодний антициклон відступає. Такою в Україні очікується найближча синоптична перспектива. 2 листопада у більшості областей температура повітря підвищиться. На трохи, але все ж максимально вже буде +6+11 градусів. У неділю та на наступному тижні тепло в Україну повалить потужно, у вівторок-середу на Заході ймовірно до +20 градусів! З‘являться 2-го листопада дощі, проте поки що лише в західних областях, на решті території України буде сухо, хіба що почне збільшуватися хмарність. Зміна погоди може вплинути на самопочуття, не намагайтеся зробити все й одразу, дайте собі у цей перехідний листопад трохи більше флегматичності, внутрішнього спокою, розумних обмежень та відпочинку».

Отже, південні вітри принесуть на Тернопільщину тепло. З наступного тижня стовпчики термометрів місцями знову сягатимуть двадцяти градусів тепла.

Софія Романська