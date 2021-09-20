Свої дії пояснити не зміг: аморальний тип підпалив сміттєві контейнери у центрі Тернополя

Повідомлення про підпал сміттєвих контейнерів надійшло на лінію “102” 19 вересня від працівників пожежної служби. Горіли три смітники на вулицях, в центрі міста.

На місце події виїжджали працівники слідчо-оперативної групи. У ході відпрацювання прилеглої території, правоохоронці встановили особу підозрюваного. Ним виявився 48-річний мешканець обласного центру, який веде аморальний спосіб життя. Свої хуліганські дії чоловік пояснити не зміг, натомість відповідатиме за них перед Законом.

Даний факт слідчі внесли в Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно статті 296(хуліганство) КК України.