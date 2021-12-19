Одинокі літні люди у Тернополі отримали подарунки від Святого Миколая. Благодійну справу організували волонтери фонду “Карітас”.

Тернополянка Анастасія бере участь у такій акції вперше. Дівчина каже, що її надихає на добрі справи бабуся. “Бачу, як старшим людям приємна увага. І сьогодні була щасливою спостерігати за позитивними емоціями старших людей. У декого з них на очах були сльози”.

Помічники Святого Миколая відвідали підопічних фонду “Карітас”. Як зазначила керівниця благодійних проектів Аліна Муц, помічниками Чудотворця могли стати всі охочі.

“До підопічних PRO_Милосердя благодійний проект уже завітав Святий Миколай. Завдяки помічникам Святого, нашим благодійникам та волонтерам, старенькі, самотні люди та люди з інвалідністю смакують солодкі гостинці у своїх домівках. Не всіх доброчинців знаємо поіменно, але дякуємо кожному. Нехай Господь віддасть сторицею кожному хто чинить діла милосердя”.