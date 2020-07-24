24 липня на засіданні міського оперативного штабу прийнято рішення про те, що 31 липня у загальноосвітніх навчальних закладах Тернопільської громади відбудеться вручення атестатів та пройде загальноміське свято «Випускник 2020».

Тернопільські випускники, як і минулого року, пройдуть пішою ходою через усе місто, проте з дотриманням карантинних вимог. Вручення атестатів, грамот і нагород відбудеться на центральному стадіоні.

Начальник Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Сергій Осадця назвав умови та вимоги щодо проведення урочистостей:

– Обов’язкове дотримання маскового режиму;

– Дотримання дистанції 1,5 м. між учасниками ходи;

– Кожен заклад повинен визначити відповідальну особу за дотриманням карантинних вимог до 28 липня;

– Забезпечення дистанції між школами не менше 5 м.;

– Учасники ходи при собі повинні мати антисептичні засоби тощо.

Як пояснює начальник управління освіти і науки Ольга Похиляк, надійшло багато звернень від батьків про надання дозволу на проведення ходи. Ті у свою чергу з розумінням поставилися до всіх вимог і обіцяють дотримуватися їх під час ходи.