Новим послом Канади в Україні стала фаховий дипломат Лариса Ґаладза.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Канади, передає RISU.

“Лариса Ґаладза призначається послом Канади в Україні. Пані Ґаладза заміняє Романа Ващука”, – зазначили у канадському МЗС.

Лариса Ґаладза є донькою відомого греко-католицького священника з Канади Романа Ґаладзи, який є родом з Терпопілля.

Досі Лариса Ґаладза обіймала посаду генерального директора Департаменту стабілізаційних та миротворчих операцій МЗС Канади, куди прийшла з Міністерства імміграції, громадянства та біженців Канади. Свою кар’єру пані Ґаладза розпочала у Міністерстві оборони Канади, після чого змінила низку посад у державній сфері. Протягом останніх років вона неодноразово бувала в Україні.

Додамо, що Українська греко-католицька церква св. пророка Іллі у Брамтоні поблизу Торонто, Онтаріо, де служить о. Роман Ґаладза, є парафією Північно-східного деканату Території Великого Торонто (Northwestern GTA Deanery) єпархії Торонто і Східної Канади Української Греко-Католицької Церкви. Громада дотримується новоюліанського церковного календаря і служить взірцем дотримання східного (візантійського) обряду в діаспорній УГКЦ.

Народився о. Роман Ґаладза 1943 року в Україні в с. Білокирниця поблизу містечка Підгайці, що на Тернопіллі. 1944 року родина, де було троє дітей, вирушає на захід. Кілька років поневірянь по таборах для переміщених осіб у Німеччині – і врешті кораблем сім’я Ґаладзів дісталась таки до США (Техас).

Через рік (1950) батьки о. Романа переїхали до Пенсільванії, де було багато українців, де була українська греко-католицька церква.

15-річним хлопцем Роман Ґаладза почав навчатися в духовній семінарії спочатку у Стемфорді, потім – у Вашингтоні. Він, що виріс і виховувся в Америці, вирішив прислужитися своєму народу, присвятивши життя українській Церкві, вірі християнській.

1969 року одружився з українкою Іриною, на Союзівці їм дав шлюб тоді ще парох, а потім Глава УГКЦ Любомир Гузар. Молоде подружжя перебралося до Канади. Через рік Роман Ґаладза був висвячений на священника владикою Ізидором Борецьким, який і благословив його на заснування парафії.

Так 1976 року для подальшого розвитку української громади в Брамптоні була створена самостійна парафія Святого Іллі, а її пастором став отець Роман Ґаладза. На запитання, чому саме тут, отець Роман в одному з інтерв’ю відповів: “Це Боже провидіння”. 10 років служби проходили в спортзалі школи, де о. Роман працював учителем. Коли випала нагода купити землю, придбали її, за підтримки людей 1995 року звели та освятили парафіальний храм, який отець вважає своєю сьомою дитиною (власних у нього – шестеро).

Назвали церкву іменем святого пророка Іллі, характер якого, зі слів о. Романа, близький християнській церкві, українському люду: наполегливий, безкомпромісний, відданий Богу, сміливий. Та й день пророка Іллі пам’ятний для о. Романа – 2 серпня 1958 року його висвятили на священника.

З самого початку богослужіння проводилось українською та англійською мовами, щоб прихилити і молодь, яка переважно краще володіла англійською. І велика заслуга о. Романа в збереженні української мови церкви, він переконаний: молишся рідною мовою – молишся серцем.

5-го квітня 2015 року сталося лихо – пожежа вщент знищила храм.

Будівля згoрiла – цeрква ж, за словами о. Романа, залишилася. Велика підтримка була і від українських католиків та православних, і від римо-католиків, і від протестантів, і від різних культурних і, навіть, не християнських центрів.

Відбудова храму, що був із дерева, зведений у бойківському стилі і за архітектурою нагадував парафіянам про Україну, вже завершена. Він виглядає, як попередній, але для будівництва використовували сучасні довговічніші матеріали, стійкі до вогню.

1 жовтня 2016 року відновлений український храм св. пророка Іллі у Бремтоніосвятив Патріарх Святослав. Участь у богослужінні взяли: владика Стефан (Хміляр), Єпископ Торонто та Східної Канади, митрофорний протоєрей Роман Галадза, митрофорний протоєрей Мартин Канаван, протоєрей Петро Галадза, єромонах Феодосій Крайчик, о. Майкл Уїнн, єромонах Річард Суу, протодиякон Девід Кеннеді, протодиякон Назар Ярунів, диякон Кирило Пінчак, диякон Метью Дунч.