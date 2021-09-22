Сьогодні “Динамо” і “Шахтар” розіграють між собою Суперкубок України.

За всієї престижності цього трофею (його жоден інший клуб, крім названих, досі не здобував) цілком зрозуміло, що його значення для них незрівнянно нижче у порівнянні з поєдинками, які чекають на обидва українські гранди наступного тижня у Лізі чемпіонів. А там їхні наступні супостати трощать своїх суперників просто таки з непристойними рахунками (“Баварія” – “Бохум” – 7:0, “Інтер” – “Болонья” – 6:1). І справжня ігрова спроможність динамівців та “гірників” визначатиметься саме в цих матчах. Це буде для них, як нині часто прийнято казати, моментом істини. А Суперкубок – це так, для невеличкого задоволення (в тому числі й фінансового) через можливість втерти носа одвічним конкурентам. Звісно, у фінальних матчах бували й справжні “заруби”, шість (!) разів переможець визначався у післяматчевій “лодереї” з 11-метровими ударами. Поки що в цьому змаганні веде перед “Динамо”: у киян на рахунку дев’ять перемог, а у “гірників” – вісім. Букмекери дають командам однакові шанси, не вирізняючи фаворита майбутнього протистояння. На виграш однієї з команд в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.6, на нічию – 3.55.

А яким бачиться сьогоднішній двобій тернопільським шанувальникам футболу? Ось їхні прогнози на матч “Шахтар” – “Динамо”:

Едуард Яблонський, методист ДЮСШ – 2:1

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 1:3

Тарас, продавець-консультант – 1:0

Микола Рудик, експедитор – 1:1 (перемога “Динамо” в серії 11-метрових)

Ігор Загородній, пенсіонер – 1:2

Леонід, любитель шахів – 2:2 (перемога “Шахтаря” в серії 11-метрових)