Їх виловлювали просто у воді під будинками, на балках, де тільки можна. Мова йде про собак із затопленого Херсона.

Два тижні тому тернопільські волонтери привезли чотирилапих у стерилізаційний центр в Дичкові. Аби познайомитись із новоприбулими тваринами, там побувала знімальна група TV-4. За словами директорки центру Тетяни, здоров’ю чотирилапих нічого не загрожує, собаки йдуть на контакт, утім – продовжують сумувати за домом.

Вночі третього червня до стерилізаційного центру в Дичкові волонтери привезли двадцять шість собак із затопленої Херсонщини. Тварин евакуювали з херсонського притулку “Шанс”, коли його почало підтоплювати. Чотирилапі усі непородисті. За словами Тетяни, їхньому здоров’ю нічого не загрожує, собаки йдуть на контакт, утім – продовжують сумувати за домом.

У стерилізаційного центрі в Дичкові годують новоприбулих собак добре: ячмінна або пшенична каша з м’ясом та собачим кормом. Працівники центру кажуть, їжі поки вистачає.

Усього у Дичкові разом з перевезеними з Херсонщини – 106 собак. Волонтери наполегливо просять усіх небайдужих приїжджати і забирати собачок додому.