Водій, що спричинив ДТП, через яке постраждало 2 осіб, проведе за ґратами 4 роки 6 місяців.

Бережанський районний суд, погодившись із позицією прокурора, визнав винним за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що заподіяло тяжкі тілесні ушкодження 2 потерпілим) жителя одного із сіл Бережанського району та призначив йому покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням на 2 роки права керування транспортними засобами.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурором доведено у суді, що вночі 20 січня 2019 року водій, керуючи технічно справним власним автомобілем Opel Omega, рухаючись зі швидкістю близько 130 км/год, не справився з керуванням, з’їхав автівкою у кювет та перекинувся кілька разів.

Внаслідок ДТП пасажирам цього автомобіля завдано тяжких тілесних ушкоджень і їх доставлено в реанімаційне відділення місцевої лікарні. Через травми, спричинені аварією, потерпілі отримали інвалідність. Відповідно до вироку суду винуватець ДТП повинен сплатити їм грошову компенсацію за шкоду здоров’ю.