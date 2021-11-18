Через порушення вимог фінансового контролю 9 колишніх депутатів сільрад Збаразької ОТГ притягнули до відповідальності.

За принципової позиції прокурора Теребовлянської окружної прокуратури Збаразьким районним судом визнано винними у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією (ч. 1 ст. 172 -6 КУпАП) 9 ексдепутатів органів місцевого самоврядування, що увійшли до Збаразької об’єднаної територіальної громади.

Встановлено, що громадяни, які припинили свою депутатську діяльність у грудні 2020 року, несвоєчасно подали на офіційний сайт Національного агентства з питань запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, як такі, що припинили депутатські повноваження.

Суд виніс постанови про накладення на кожну винну особу адміністративного стягнення — штрафу у розмірі від 50 до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.