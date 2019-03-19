Працівниками УЗЕ в області ДЗЕ НП України, за погодженням з прокуратурою області, складено та направлено до суду протоколи про вчинення депутатами сільських рад Лановецького та Бережанського районів правопорушень, пов’язаних з корупцією, відповідальність за які передбачена ч. 1 ст. 172-6 КУпАП.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що окремі депутати несвоєчасно, без поважних причин, подали декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік.

За послідовної та принципової позиції прокурорів у судових засіданнях, рішеннями судів посадовців визнано винними та накладено на них адміністративні стягнення у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян кожному.