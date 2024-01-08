У Тернополі суд конфіскував у жінки собаку. Вона намагалась оскаржити це рішення у суді, проте у неї нічого не вийшло.

Про це йдеться у постанові Тернопільського апеляційного суду, пишуть Тернопільські події.

За даними суду, жительку Тернополя визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 154 КУпАП України та накладено на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в дохід держави, що становить 1700 (одна тисяча сімсот) гривень з конфіскацією належної їй собаки.

Згідно постанови, 17 жовтня 2023 року о 17:15 год. громадянка, вигулюючи свою собаку за адресою: м. Тернопіль, вул. Мирна, не вжила заходів стосовно своєї собаки, оскільки така спричинила ушкодження собаці потерпілої сторони, внаслідок чого собака останньої загинула. Своїми діями жінка порушила вимоги п. 1 ч. 5 ст. 9 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» та вчинила адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 154 КУпАП.

В апеляційній скарзі жінка просить скасувати постанову, як таку, що винесена з порушенням норм матеріального і процесуального права, не відповідає фактичним обставинам справи, а провадження у справі про притягнення її до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 154 КУпАП закрити, в зв`язку з відсутністю в її діях складу адміністративного правопорушення.

Вважає, що суд першої інстанції виніс постанову без урахування усіх обставин справи, оскільки собака їй не належить, а є власністю сина, тому не може бути конфіскована.

Вказує, що собака потерпілої хотіла на неї напасти, а її пес Ральф хотів її захистити, тому вкусив її собаку.

Суд відхилив апеляцію.