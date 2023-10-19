“Стимул повернутися живим”: боєць відшукав дівчинку з Тернопільщини, малюнок якої зберігав з перших днів війни

На Тернопільщині на урок української мови в 5-А клас Кременецької ЗОШ №5 завітав військовослужбовець Богдан. Він зустрівся з ученицею Ганною Білосевич.

Дівчинка є авторкою малюнка, який боєць зберігає з перших днів повномасштабного вторгнення. Про це йдеться у дописі Людмили Дубової на сторінці закладу в соцмережі, передає Суспільне.

“На третій день війни дівчинка Ганна Білосевич (тодішня учениця 4 класу) написала листа воїну-захиснику. Малюнок з листом потрапив до військовослужбовця ЗСУ Богдана. Він поставив собі за ціль віднайти цю дівчинку”, — йдеться у дописі.

Малюнок став для Богдана оберегом, каже Людмила Дубова.

“Боєць сказав: “Я зрозумів, заради кого воюю і кого захищаю. Малюнок є стимулом повернутися живим”. Богдан приїхав з передової і прийшов до дівчинки Ганнусі, щоб зустрітися й обійняти її. Дякуємо всім захисникам, низький їм уклін”.