Бронзові нагороди виграли двоє юних спортсменів на змаганнях у Польщі. Це стрибаючі лижники з Кременця Дарина Ільчук та Руслан Шуманський.

Вони були учасниками третього етапу змагань зі стрибків на лижах з трампліну та лижного двоборства «LOTOS Сup-2022», який відбувся в польському Закопане. Загалом у цих змаганнях взяли участь 130 спортсменів з Польщі, Чехії, Словаччини та України.

Спортсмени змагалися у семи вікових категоріях: від старших до дорослих. Як повідомили в управлінні фізкультури та спорту ТОДА, бронзову медаль здобув у Закопане представник обласної дитячо-юнацької спортивної школи із зимових видів спорту, кременчанин Руслан Шуманський. Він став третім у лижному двоборстві серед молодших юніорів. Тренують його Ярослав Карпець та Олександр Точинський. У стрибках на лижах з трампліна бронзову медаль виграла також вихованка цієї ж школи Дарина Ільчук. Тренер спортсменки Василь Нікіфорук.