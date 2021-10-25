53 проекти «Громадського бюджету 2022» допустили до участі у голосуванні. З них – 26 малих та 27 великих. Такими є результати роботи Номінаційного комітету, який завершив розгляд поданих на конкурс пропозицій 20 жовтня. Всього було подано 68 проектів.

Голосування за допущені проекти розпочнеться 26 жовтня і триватиме до 9 листопада. Одна людина може проголосувати за один великий та один малий проект. Голосувати дозволено громадянам України віком від 16 років, які зареєстровані на території Тернопільської міської територіальної громади.

Зробити це можна двома способами: через інтернет або у Центрі надання адміністративних послуг. У першому випадку треба авторизуватися на порталі Е-сервіс «Громадський бюджет» (за допомогою BankID або електронного підпису), перейти у рубрику «Громадський бюджет 2022», обрати бажаний проект та натиснути кнопку «Підтримати». Якщо обраний проект – великий, таку ж дію необхідно вчинити і з малим проектом, за який бажаєте віддати голос (без повторного входу у систему). У ЦНАПі, що на вулиці Князя Острозького, 6, віддати свій голос за обрані проекти можна у робочий час, заповнивши бланк для голосування у паперовому вигляді.

Після завершення голосування будуть обрані переможці конкурсу. Це будуть ті проекти, які набрали найбільше голосів, як серед великих, так і серед малих. Проекти, які серед малих наберуть менше 300 голосів, а серед великих – 500 голосів, реалізовувати не будуть. На реалізацію проектів-переможців громадського бюджету у наступному році передбачено 16 930 839 гривень. З цієї суми 70% коштів будуть спрямовані на великі проекти та 30% – на малі. Із преліком проектів, які допущені до голосування можна ознайомитися тут.