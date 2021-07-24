Староста села на Тернопільщині звільнилася після земельного скандалу

Після земельного скандалу, староста одного з сіл на Тернопільщині написала заяву на звільнення.

Події розгорталися у селищі Горожанка, колишнього Монастириського району, повідомляють Тернополяни.

Нагадаємо, 13 липня, жителі Горожанки та Підлісного у Монастириськах перекрили дорогу, протестуючи проти дерибану землі місцевими чиновниками.

Та місцеві жителі пішли дальше, одними протестами та мітингами не обійшлося, адже діюча староста Горожанки та Підлісного Галина Томкевич написала заяву на звільнення.

Ото ж, цієї неділі, 25 липня, мешканці Горожанки та Підлісного збираються у місцевому будинку культури, щоб визначити кандидатів на подальшу старосту округу.

“25 липня 2021 року о 12:00 год в приміщенні сільського клубу відбудуться збори по обговоренні кандидатів на посаду старости Горожанського старостинського округу.

Запрошуються жителі сіл Горожанка і Підлісне”, – повідомила жителька Горожанки Богдана Кравчук.