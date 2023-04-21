«Родич в біді» – це один із видів злочинів, пов’язаних із привласненням коштів шляхом обману: люди віддають гроші та цінності, аби вберегти рідних від неіснуючої небезпеки.

Від такого злочину постраждала й 85-річна жителька Тернополя. Жінка віддала пройдисвіту 1700 євро на лікування своє онуки.

Як встановили працівники територіального підрозділу поліції, до потерпілої зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником медзакладу. Шахрай повідомив, що внучка тернополянки потрапила в лікарню й їй необхідна термінова дороговартісна операція.

Заявниця погодилася й попросила додзвонювача прийти до її будинку, бо вона через похилий вік не може поїхати в місце зустрічі. Згодом до під’їзду багатоповерхівки підійшов невідомий та забрав готівку. Пенсіонерка зв’язалася з онукою та зрозуміла, що її ошукали.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 ( шахрайство ) Кримінального кодексу України.