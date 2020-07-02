Впродовж доби до працівників територіальних підрозділів поліції звернулося двоє потерпілих мешканців Тернопілля.

Краяни повідомили, що потерпіли від рук невідомих осіб, які ввійшовши в довіру, зняли з їх карткових рахунків всі заощадження.

Аферисти розповідали про оновлення банківської системи й через що виникали труднощі. Вони просили потенційних жертв повідомити чотирьох значний код, який надходив на мобільні телефони краян. Як тільки громадяни вчиняли необдуманий вчинок з їх рахунків зникала готівка. З електронного гаманця тернополянки зникло 20000 гривень, а з рахунку жителя Великої Березовиці аферисти зняли 16000 гривень.

Відомості про події поліцейські внесли в ЄРДР відповідно до ч. 1 ст. 190 ККУ, повідомляють у поліції.