У Тернопільському обласному художньому музеї визначили лауреатів щорічної обласної премії імені Івана Марчука в галузі образотворчого мистецтва для обдарованих дітей області.

Лауреатом премії у галузі «Живопис» став Вадим Ширшов, учень Заводської комунальної школи естетичного виховання-центру народної творчості, а у галузі «Графіка» перемогу здобула Олеся Бетлей, учениця Тернопільського мистецького фахового коледжу ім. Соломії Крушельницької.

Обласний конкурс імені Івана Марчука започаткували у 2016 році. Відтоді на Тернопільщині почали вручати премії імені видатного художника. За словами організаторів, конкурс дає можливість відкритися юним талантам, а відтак і вибороти премію.

Додамо, Іван Марчук — український живописець, народний художник України, лауреат національної премії імені Шевченка, народився у селі Білозірка на Лановеччині. Він створив власний унікальний абстрактний стиль «пльонталізм». Його полотнами захоплюється увесь світ, а твори експонуються у найкращих музеях світу. За версією британської газети «The Daily Telegraph», художник входить до рейтингу 100 геніїв сучасності.