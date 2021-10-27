Споруду недобудованої обласної бібліотеки, що у центрі Тернополя, передали у власність Тернопільської міської територіальної громади.

Відповідне розпорядження «Про передачу об’єкта незавершеного будівництва у власність Тернопільської міської територіальної громади» видав Кабмін 20 жовтня 2021 року.

– Більше 30 років ні держава, ні будь-які наукові установи, які є у нашому місті, чи вищі учбові заклади, не збиралися добудовувати це приміщення, тому що це нікому не було потрібно, – каже міський голова Сергій Надал. – Більше 30 років держава витрачала кошти на утримання, на охорону об’єкта. Роками ми зверталися до керівництва обласної адміністрації, Уряду з проханням передати довгобуд у власність міста для раціонального використання. Цей об’єкт не лише недобудований, а й по суті спотворює і псує центральну частину міста. Нарешті це питання вирішено. Хочу подякувати голові ТОДА Володимиру Трушу тому, що вперше була підтримка і спільна командна робота, окрема вдячність прем’єр-міністру Шмигалю і його команді за те, що звернення тернополян, мої та міської ради були враховані. Ми плануємо зробити перепланування об’єкту, виготовити нову проектну документацію. Тут тернополяни отримуватимуть соціальні послуги: новий сучасний ЦНАП, управління соціальної політики, бо багато років чуємо звернення від жителів перенести соцзабез з вулиці, де він зараз, оскільки туди тяжко добиратися, і все що пов’язано з наданням послуг населенню, спілкування з громадськими, молодіжними організаціями має відбуватися в цьому приміщенні.

Процедуру підготовки усіх необхідних для передачі документів на обласному рівні розпочали на початку року.

– Майже 10 місяців працювали над документами тому, що документи не були готові, проектно-кошторисна документація відсутня, всі документи на землю довелось відновлювати, – розповів Володимир Труш, голова ТОДА. – Як результат – погодження всіх міністерств, відомств і розпорядження Кабміну. Ми цей довгий шлях пройшли спільно з Тернопільською міською громадою. Щодо довгобуду, то час вніс свої корективи: пошкоджений фасад, внутрішні приміщення. Це той довгобуд, який ніколи б вже не здався б експлуатацію. 20 жовтня на засіданні Кабміну було прийнято рішення про передачу цього об’єкту у комунальну власність Тернополя, але з умовою, що тут мають бути розміщені органи місцевого самоврядування, Центр надання адміністративних послуг, а також інші заклади, які будуть надавати соціальні послуги населенню.

У міській раді вже підготували проект рішення «Про прийняття у комунальну власність Тернопільської міської територіальної громади об’єкта незавершеного будівництва Тернопільської обласної державної бібліотеки». У рішенні йдеться про те, що виконавчий комітет має утворити комісію з прийняття-передачі вказаного об’єкту. Представники цієї комісії мають здійснити приймання-передачу майна у відповідності до вимог чинного законодавства. Цей проект рішення мають розглянути на сесії міської ради. В орієнтовному порядку денному десятої сесії, яка відбудеться 29 жовтня його немає. Та не включено, що це питання внесуть з голосу під час затвердження переліку питань, які будуть розглянуті на пленарному засіданні.

Фото зі сторінки ТОДА у фейсбуці