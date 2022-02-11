Четверо вчителів із Тернопільщини представлятимуть наш регіон на всеукраїнському конкурсі «Учитель року 2022».

Це педагоги, які стали переможцями першого туру, тобто обласного конкурсу. Він проходив впродовж грудня 2021- лютого 2022 року. Другий тур, тобто всеукраїнський рівень, відбудеться у березні –квітні. Цього року «Вчитель року» проходить у номінаціях «Біологія», «Інформатика», «Основи правознавства», «Мистецтво».

Під час відбіркового та фінального етапів на обласному рівні педагогічні працівники з трьох предметів пройшли такі конкурсні випробування: «Майстер-клас», «Методичний практикум», «Практична робота», «Тестування», «Фрагмент дистанційного уроку». Для предмету «Мистецтво» замість «Методичного практикуму» була «Творча робота». За результатами теоретичного і практичного турів журі обрало чотирьох переможців. У номінації «Основи правознавства» ним став викладач Бережанської школи-гімназії імені Богдана Лепкого Михайло Музичка. У номінації «Біологія» – вчитель Ковалівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Монастириської міської територіальної громади Лідія Василащук. У номінації «Інформатика» – вчитель комунального закладу «Настасівський заклад загальної середньої освіти» Великоберезовицької селищної ради Ірина Михайленко. У номінації «Мистецтво» – вчитель Кременецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Кременецької міської ради Володимир Лопацький.

На всеукраїнському рівні буде обрано 12 кращих педагогів. Вони отримають не тільки визнання, а й грошові премії. У вересні 2021 року рішенням Кабінету Міністрів України було збільшено преміальний фонд конкурсу. Переможці отримуватимуть премію в розмірі 65 тисяч гривень, а лауреати, які посядуть 2 та 3 місця, – премії в розмірі 58,5 тисяч гривень та 52 тисячі гривень відповідно. Це вдвічі більше, ніж минулого року.

Фото із сайту ТОКІППО