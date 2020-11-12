Спритний дідусь тричі обкрадав супермаркет, поки його не спіймали на гарячому

Правоохоронці встановили, що зловмисник причетний щонайменше до трьох фактів крадіжок.

До співробітників Збаразького відділення поліції звернувся адміністратор торгового закладу про те, що співробітники супермаркету зупинили чоловіка, котрий намагався винести повз касу товару на суму понад 700 гривень.

З’ясувалося, збаражчанин приходив до крамниці за продуктами харчування. Частину клав до корзини і розплачувався за це, а дещо ховав за пазуху верхнього одягу. В ході перегляду відео з камер спостереження з’ясувалося, що зловмисник не вперше так затоварювався.

Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 185 ККУ.