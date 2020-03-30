Тисячі заробітчан нещодавно повернулися в Україну з Польщі.

Кілометрові черги на кордоні, у яких довелося простояти понад добу, забиті людьми автобуси, ризики заразитися коронавірусом – це далеко не все, що довелося пережити людям. Страх і приниження чекали багатьох навіть після повернення додому.

Тих, хто повернувся, у рідних селах часто зустрічали насторожено, а іноді – відверто вороже. Люди побоюються, що заробітчани привезли з Польщі смертоносний вірус. Відтак, косо позирають у бік сусідів, з якими ще донедавна радо віталися. Одну з таких історій опублікували на сторінці Типовий Кременець у Фейсбуці.

“Вдома брами і хвіртки на замках, ключів при собі не було (мої всі евакуйовані в глухе село). Переліз через браму, підважив її ломом, зняв з петель і затягнув у двір валізу. Ламав сокирою двері в хату, відтиснувши скло на веранді. Сусіди мовчки спостерігали за мною, без натяку на колишню привітність, і в їх погляді читалося: “спробуй вийти з подвір’я протягом двох тижнів, то вхопиш лопатою по голові”. Мій товариш накупив мені два пакети харчів, приніс і поставив через огорожу. Ми перекинулися словом на відстані і я пішов в хату. Вечоріло… Починався довгий двотижневий карантин…” – описав своє повернення заробітчанин.

Детальніше про нелегку дорогу додому читайте у дописі нижче.

Кременецький заробітчанин: "Прибув додому в 16:00 вчора. 86.50 злотих за квиток на потяг до Варшави з пересадкою у… Опубліковано Типовий Кременець Субота, 28 березня 2020 р.

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