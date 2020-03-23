Міський голова Тернополя Сергій Надал звернувся до заробітчан, котрі повертаються додому.

Керівник міста просить їх залишатися двома щонайменше протягом двох тижнів, дотримуючись найсуворішої самоізоляції. Це необхідно для того, аби перервати ланцюжок поширення смертоносного вірусу.

– Ви поїхали на чужину, щоб мати змогу допомогти своїм рідним. Прошу Вас, подбайте про здоров’я близьких і сьогодні. Після повернення в Україну, дотримуйтеся правил самоізоляції, – каже міський голова. – Звертаюся до усіх жителів нашої громади: якщо Вашим рідним чи знайомим, які тільки повернулися в Україну, потрібно купити ліків чи продуктів, зробіть це для них. А при нагоді наголосіть, чому зараз так важливо залишатися вдома.

Заробітчанам, у яких немає сімейного лікаря, радять зателефонувати на номер гарячої лінії 098 441 59 81, тоді натиснути цифру “3“. Після цього вам нададуть контакти лікаря, який вас консультуватиме.