Тернополяни можуть анонімно повідомляти про ймовірні випадки захворювання на коронавірус, а також про людей, які не дотримуються заходів самоізоляції.

Про це повідомляють у Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, кожен громадянин, хто повернувся із закордону або іншого населеного пункту, де спостерігається поширення COVID–19, зобов’язаний перебувати у самоізоляції щонайменше 14 днів.

“Якщо вам відомі випадки, коли громадяни повернулися з інших країн і умисне уникають заходів самоізоляції, просимо заповнити анкету, – наголошують у штабі. – Також інформацію про такі випадки можна надавати на гарячу лінію міської ради: 1580 (зі стаціонарних телефонів) або +38 (067) 351-57-10 (з мобільних телефонів)”.

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