На Тернопільщині у Шумську сталася досить неприємна ситуація за участі молодої українки, яка нещодавно повернулася з Польщі.

Відповідний допис в Facebook-спільноті “Типовий Шумськ” опублікувала Ольга Русанова, передає Галас.

Вона повідомила, що стала свідком телефонної розмови, жінки, яка розповідала своєму співрозмовнику , як з нею несправедливо повівся невідомий чоловік, коли вона поверталася до України з Польщі два дні тому.

Зазначається, що молода жінка була у магазині без рукавичок та медичної маски і перебирала руками хлібобулочні вироби, вже не кажучи про те, що вона мала самоізолюватися на два тижні після повернення на Батьківщину.

Мешканка Шумська була обурена такою легковажною поведінкою співвітчизниці.

Пані Ольга також підмітила, що більшість українських заробітчан, які повернулися з-за кордону, продовжують вести звичний спосіб життя, незважаючи на карантин.

Тож вона закликала усіх поводитися більш обережно та не наражати на небезпеку інших.