Жахлива ДТП забрала життя цілої сім’ї: загинув військовий, його дружина і маленький синочок

У жахливій ДТП загинув наш земляк, уродженець Шумська, військовослужбовець Микола Гвоздяр з дружиною Тетяною та маленьким синочком Андрійком.

Нещастя сталося 6 липня, повідомив голова Шумської громади Вадим Боярський.

Микола Гвоздяр був призваний на військову службу ще у 2018 році. Брав безпосередню участь у виконанні бойових завдань на Донеччині та Луганщині. Пройшов пекло війни, разом з побратимами мужньо захищав рідну землю від ненависного ворога.

“Неможливо усвідомити, важко сприйняти смерть усієї сім’ї… Молоді батьки, сповнені планів на майбутнє… Син, якому тільки виповнилося 6 рочків… Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Воїна Миколи та його дружини Тетяни”, – ідеться у зверненні очільника громади.

Сім’ю поховали сьогодні у Шумську. 8 липня в Шумській громаді оголошено днем жалоби.

Вічна і світла пам’ять…