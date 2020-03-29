У селі Лідихів Кременецького району зафіксували перший випадок коронавірусу COVID-19 у півторарічної дитини.

Правоохоронці опитали рідних та почали встановлювати коло контактів сім’ї. Дитина мешкає під одним дахом з батьками, п’ятирічним братом та дідусем. Жоден з них за кордоном не був, зазначають у поліції.

У ході перевірки стало відомо, що нещодавно з Польщі повернувся брат батька, який проживає у іншому селі.

Саме батько напередодні відвідував родича, але сам дядько не контактував з дитиною і після повернення з-за кордону нікуди з будинку не виходив.

Поліцейські продовжують встановлювати усіх осіб, з ким спілкувалася сім’я, у якій захворіла дитина.

Наразі хлопчик з мамою перебувають в Тернопільській обласній дитячій лікарні, а усі, хто з ним проживав, знаходяться вдома на самоізоляції.

Працівники поліції звертаються до краян, які повернулися з-за кордону, не легковажити, проявляти самовідповідальність та дотримуватися карантину. Кожен з нас може бути носієм вірусного захворювання. Не наражайте на небезпеку себе та оточуючих. Після повернення самоізолюйтеся. Подумайте про своїх рідних та близьких. Дисципліна та виконання усіх особистих та загальних заходів безпеки є протидією поширенню коронавірусної інфекції.