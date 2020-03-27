У Тернопільській області у 15 осіб підтверджений діагноз – COVID-19, серед них у 6 медиків, інформує Тернопільська обласна державна адміністрація.

Найбільше хворих, 11, із Монастириського району. 25 березня перший випадок смерті на Тернопільщині – помер 68-річний чоловік. Загалом понад 3 тисячі осіб, які були в контакті з хворими, перебувають під наглядом сімейних лікарів. Монастириський район Тернопільщини став вогнищем захворювання.

25 березня 68-річний Павло із села Ковалівка Монастириського району помер у Тернопільській лікарні, пише Радіо Свобода. За словами медиків Тернопільської лікарні швидкої допомоги, у чоловіка не було проблем із здоров’ям, тобто йому не діагностували супутньої патології, окрім симптомів, пов’язаних із коронавірусом.

Дочка померлого Анна Поліщук розповіла, що 17 березня батько погано почувався і звернувся у поліклініку, зробив флюорографію, і йому лікар виписав антибіотик. Наступного дня температура піднялась до 40 градусів, почалась нудота, розлад шлунку і чоловік знову звернувся до лікаря, яка назначили інші медикаменти. 21 березня у хворого почалась задишка, родина вимагала шпиталізації.

П’ять годин рідні викликали швидку допомогу і допоки не додзвонились на гарячу лінію, екстрена медична допомога не приїхала. Хворого привезли у Чортківську районну лікарню, в інфекційне відділення, а наступного дня перевезли у Тернопільську лікарню швидкої допомоги. 25 березня чоловік помер. Того ж дня його поховали у селі Ковалівка.

«Помер тато зранку. Подзвонили з лікарні моїй сестрі, сказали, щоб приїхала своїм транспортом, із домовиною і забрала тіло. З чоловіком на своєму бусі сестра поїхала по тата. Далі тіло батька винесли з лікарні у мішку і зачинили двері. Сестра із чоловіком несли тіло до машини, допомогла ще медсестра. Мішок розсовувався, тіло випадало. Батько важив 100 кг. Поклали тіло тата самі у домовину, не маючи ніякого захисного одягу. До того сестра телефонувала у лікарню, і їй сказали, що медперсонал не буде себе наражати на небезпеку. А далі домовину не могли в бус засунути. Тоді вже дзвонила до головного лікаря, а він порадив просити людей. Але всі втікали. Лише через 2 години вийшов лікар у захисному костюмі і допоміг домовину поставити в машину.

Тата повезли у село. Моя сестра з чоловіком, які мають трьох дітей, без жодного захисту пхали тіло, це в голові не вкладається. Люди у селі бояться, відмовились викопати могилу. Мер Монастириськ знайшов людину, яка викопала могилу. Опускали тіло мер, його заступник, голова сільської ради і мій шваґро. Сестра світила телефоном, а вони закопували яму, бо вже був вечір», – розповіла дочка померлого.

Покійний жив у селі Ковалівка, окремо від дочок, не був за кордоном, вів здоровий спосіб життя, не хворів, каже дочка.

Де чоловік підхопив вірус – невідомо

Голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш (на посаді з 19 березня) під час брифінгу пояснив, що «хворий не одразу звернувся за медичною допомогою і тривалий час займався самолікуванням вдома», але рідні це заперечують, бо батько був у лікарки і телефонував їй. Чиновники зазначають, що чоловік контактував на похороні з 57-річним священником із міста Заліщики, в якого 20 березня виявили коронавірус.

«Я не думаю, що тато заразився від священника з іншого району. Батько був на похороні у селі Швейків 3 березня, помер брат моєї мами – священник. З села їздило на похорон багато людей, бо тут велика родина. Там були люди з Заліщицького району, з села, де служив наш родич, і були священники, можливо і серед них хворий. Тато був там серед інших людей. Якби з цього похорону заразився, то було б більше людей хворих. Я швидше схиляюсь до думки, що вірус пішов від Монастириської лікарні», – каже дочка покійного.

Першою у місті Монастириська захворіла медсестра, яка працювала у приймальному відділенні лікарні, а живе вона у селі Швейків цього ж району. Жінка зараз перебуває на кисневому апараті.

«На сьогодні 3 людей із коронавірусом на лікуванні у шпиталі швидкої допомоги у Тернополі, одна – на самоізоляції у Тернополі, всі інші – це хворі жителі Монастириського і Заліщицького районів. В області 6 медичних працівників, які захворіли, дехто перебуває на самоізоляції, інші у Монастириській районній лікарні. Окрім цього, в Монастириській районній лікарні є хвора, в якої середньо-важкий ступінь перебігу захворювання, перебуває на апараті штучної вентиляції легень», – повідомив на брифінгу начальник управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Богайчук.

За даними посадовця, у медичних закладах області 128 апаратів штучної вентиляції легень, але потрібно удвічі більше. Лікувати людей із захворюванням на коронавірус вирішили у місцевих закладах.

Очільник Тернопільщини Володимир Труш заявив, що Монастириська районна лікарня «найкраща», і за ці слова був розкритикований мешканцями. Бо до сьогодні медики не мали достатньої кількості захисного одягу, бракує окулярів, масок, захисних комбінезонів, був лише один апарат штучної вентиляції легень.

Допомогти шпиталю зголосились волонтери, підприємці, які зібрали гроші і необхідні речі. Також у лікарню сьогодні передадуть дві машини швидкої медичної допомоги, два апарати штучної вентиляції легень, експрес-тести на виявлення коронавірусу, розчини для дезінфекції, повідомив Радіо Свобода народний депутат Микола Люшняк. Чимало волонтерів інформують про те, що повезли допомогу медикам до Монастириськ.

Монастириську лікарню перепрофільовують у шпиталь. Оскільки у цьому районі вогнище епідемії.

«Без допомоги центральної влади Тернопільщина не дасть ради. Сьогодні народні депутати донесли інформацію до міністерства, 27 березня продовжимо розмову, щоб реально допомогти. На Тернопільщині є психоневрологічний диспансер, інші медичні заклади, тому треба вирішити, щоб не кожна районна лікарня приймала хворих, а створили у таких центрах, як Тернопіль, Чортків, Кременець, щоб із навколишніх районів можна було привозити людей», – наголосив народний депутат України Михайло Цимбалюк, ексочільник Тернопільської обласної адміністрації у 2004–2005 і 2010-му роках.

Поліція виставили кілька постів у Монастириському районі. За словами керівника поліції Олександра Богомола, мешканцям не перешкоджають у пересуванні.

«Зараз є 3 пости у Монастириському районі, де було встановлено джерела походження коронавірусу. Сьогодні ухвалили рішення виставити додаткові пости з залученням Держспоживслужби, яка проводитиме дезінфекцію транспортних засобів, які будуть перетинати район», – каже Олександр Богомол.

Монастириська вже називають епіцентром коронавірусної інфекції, але хто став першим носієм, досі не з’ясували. Однак лікарі, попри те, що захворіли їхні колеги, що не мають належного захисного одягу, медикаментів і обладнання, опублікували у фейсбуці своє фото зі словами: «Ми працюємо, а ви бережіться».

Галина Терещук, Радіо Свобода