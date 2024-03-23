Спочатку на автомобілі, а згодом – на своїх двох: у Тернополі водій намагався втекти від патрульних. ФОТО

Днями на вулиці Микулинецькій інспектори помітили автомобіль Volkswagen, водій якого порушив правила дорожнього руху. Водію подали сигнал про зупинку, однак він його проігнорував та продовжив рух. Заїхавши у двір, чоловік вибіг з автівки та спробував втекти.

Поліціянти наздогнали чоловіка та повернули на місце події. Під час спілкування помітили, що водій має ознаки алкогольного сп’яніння, та запропонували йому пройти огляд, на що керманич відмовився.

Як з’ясувалося, чоловік протягом року уже притягувався до відповідальності за керування у стані сп’яніння і позбавлений права керування за рішенням суду.

Патрульні склали на кермувальника протоколи за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування у стані сп’яніння) КУпАП, за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП та винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена такого права) КУпАП.

Також інспектори викликали слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала факт умисного невиконання рішення суду. За цим фактом вже внесли відомості в ЄРДР.