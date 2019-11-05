Впродовж десяти місяців цього року до місцевих бюджетів Тернопілля платники податків перерахували 3 млрд 503,8млн грн платежів. Це перевищило очікувані надходження на 6,2 відсотка. Відтак бюджети додатково отримали 204,3 млн гривень.

Порівняно з січнем-жовтнем 2018 року сплата зросла на 579,9 млн грн або на 19,8 відсотка.

Найбільше надійшло до місцевих бюджетів таких платежів: податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, плати за землю, податку на нерухоме майно тощо.

Так, цьогоріч у січні-жовтні сплатили 2 млрд 360,1 млн грн податку на доходи з фізичних осіб, що на 419,8 млн грн більше, ніж минулого року. Представники малого бізнесу перерахували 549,7 млн грн єдиного податку, а це на 75,1 млн грн більше порівняно з відповідним минулорічним періодом. Плати за землю надійшло 317,4 млн грн, а це плюс 56,8 млн грн до січня-жовтня 2018 року. Надходження від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, склали 106,8 млн грн, що на 29,2 млн грн більше, ніж минулоріч.

Лише впродовж жовтня 2019 року платники податків спрямували до місцевих скарбниць 434,5 млн гривень, що на 1,6 відсотка більше, ніж очікувалось. Отож бюджети додатково отримали 6,8 млн гривень. Порівняно з жовтнем минулого року приріст надходжень склав 43,4 млн грн або на 11,1 відсотка більше.

Сектор комунікацій Головного управління ДПС у Тернопільській області