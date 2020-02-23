У вчиненні серії крадіжок співробітники Тернопільського відділу поліції підозрюють 42-річного жителя обласного центру.

Як повідомляють у поліції, зловмисник шляхом вільного доступу викрадав майно людей та комп’ютерну техніку з громадських закладів та державних установ.

Упродовж останніх трьох місяців до чергової частини Тернопільського відділу поліції почали все частіше находити повідомлення від громадян про крадіжки їхніх грошей, телефонів, гаманців та сумок з лікарень, навчальних закладів, підприємств та інших установ. Суми збитків були різні: хтось оцінював втрачене у 650 гривень, інші – на понад 20000 гривень.

В ході комплексу розшукових заходів оперативники карного розшуку Тернопільського відділу поліції вийшли на слід зловмисника. Причетним до протиправного виявився неодноразово судимий за майнові злочини 42-річний мешканець обласного центру.

Як розповів старший оперуповноважений карного розшуку Тернопільського відділу поліції Володимир Довгополий, зловмисник скоював крадіжки шляхом вільного доступу. Під виглядом відвідувача заходив до державних установ, громадських закладів та шукав цінні речі, які лежали без нагляду. Крав не тільки гроші, а усе, що можна було продати: ноутбуки, планшети, мобільні телефони, сумки.

Правоохоронці довели причетність тернополянина до десяти фактів незаконного заволодіння чужим майном у Тернополі. Зловмисник встиг накриміналити також у Збаражі та Козові. Там в обох випадках місцем його збагачення стали райдержадміністрації. З відчинених службових кабінетів викрав комп’ютерну техніку.

За усіма фактами розпочаті кримінальні провадження. Дії тернополянина слідчі кваліфікують за частиною 2 статті 185 ККУ. На період проведення досудового розслідування суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.