Серійного крамничного злодія затримали працівники карного розшуку Тернополя.

За словами заступника начальника – начальника кримінальної поліції Сергія Гатанюка, перші заяви про крадіжки почали надходити на початку листопада.

Спосіб проникнення в усіх випадках був ідентичний. Невідомий розбивав каменем вікно у невеличких магазинах, проникав до середини і викрадав гроші та цигарки.

В обласному центрі жертвами злодія стало два підприємця, ще дві крамниці обікрав чоловік в Тернопільському районі. Злодія зафіксували камери спостереження. Його оголосили в розшук.

У ході перевірки оперативники встановили, що підозрюваний причетний й до крадіжок на Теребовлянщині. Там зловмисник обікрав чотири крамниці, а також зняв гроші з викраденої банківської картки та привласнив два мобільних телефони знайомої.

Піймали крадія у Тернополі. Це – житель Теребовлянського району, 1979 року народження. Впродовж тривалого часу він “гастролює” населеними пунктами Тернопілля та обкрадає магазини.

Чоловік уже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців. За плечима підозрюваного майже десять років у місцях позбавлення волі за майнові злочини.

У скоєному чоловік зізнався. Гроші, каже Сергій Гатанюк, зловмисник витратив на власні потреби, а цигарки продавав на ринку.

Чоловікові оголосили підозру відповідно до статті 185 частина 3 ККУ – Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Триває слідство. Перевіряють підозрюваного працівники поліції і на причетність до аналогічних злочинів.