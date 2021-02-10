Нещодавно довелося писати, що мінливі погодні умови нинішньої зими створюють для великого числа наших обивателів чудову можливість розвивати необхідні фізичні якості. Більш конкретно – тренувати різні групи м’язів.

У дощову погоду з масою болота, наче з творів Гоголя, є можливість відпрацьовувати реакцію і стрибучість – щоб вчасно відскочити від потоків брудної води, що тебе нею норовить обдати перша-ліпша проїжджа автівка. Коли ж прихопить мороз, в дію включаються групи м’язів і мозковий апарат, що відповідають за координацію і вміння блискавично згрупуватися при падінні.

Цим, однак, діапазон тренувальних засобів, наданих погодою, не обмежився. Цьогорічна зима, на відміну від кількох попередніх, видалася сніжною – маленькі сусідські дітлахи, які встигли трохи підрости, досі не бачили “порядного” снігу і тепер з радісним вереском катаються на санчатах, грають у сніжки і ліплять сніговика. Що ж до старших верств населення, то їм днями випала нагода пізнати м’язову радість, яку колись описував ветеран українського футболу, капітан “Динамо” середини 60-х років Андрій Біба. Спробую передати по пам’яті: “Це незрівнянне відчуття – гра у футбол на глибокому снігу. Щоки пашать, ноги і все тіло гудуть, а душа співає”.

Суто з журналістського інтересу можна було вчора поцікавитися у людей в центрі міста, чи справді їхня душа співає, коли вони не без зусиль просувалися кучугурами на перетину вулиці Кульчицької і бульвару Т.Шевченка. А коли ж при цьому ще несли важкенькі сумки, то це вже, мабуть, нагадувало не тренування “Динамо” часів Віктора Маслова (про які й розповідав А.Біба), а виснажливу роботу для закладання “функціоналки” на сезон епохи Валерія Лобановського. Автівкам на тому місці розминутися теж було доволі непросто.

А коли учасники “тренувального процесу”, вийшовши на відносно очищений тротуар і трохи перевівши подих, озиралися навколо, то могли побачити невеличкий тракторець, що гуркотів на віддалі. Поки він сюди добереться… Можна махнути рукою й приступити до другого етапу тренування. Головне ж – щоб душа співала.