Тиждень на Тернопільщині буде спекотним.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, стовпчики термометрів перевищуватимуть тридцятиградусну позначку. Втім, ймовірність дощів залишається високою, а подекуди пройдуть грози, а також можливі шквали.

Антициклони зумовлюють погоду у західному регіоні. Відтак температурні показники цими днями будуть високими, – каже синоптик Наталка Діденко. Короткочасні грозові дощі ймовірні по всій території регіону.

“Антициклони Xabl та Winfried намагаються поручкатися, але соціальна дистанція не дозволяє це зробити повною мірою – заважає атмосферний фронт. Значна частина території України 6-го липня перебуватиме під впливом антициклонів – буде сухо та сонячно. Проте в західних областях пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура повітря в Україні буде дуже високою. У понеділок у західних областях України протягом дня передбачається +25 +30 градусів”.

За попередніми прогнозами, прохолоднішої погоди слід чекати наприкінці тижня. А цими днями місцями освіжатимуть повітря грозові дощі.

Софія Романська