Соціальні працівники семи об’єднаних територіальних громад на Тернопільщині тепер їздитимуть до своїх підопічних на велосипедах.

Цей засіб пересування для роботи отримали у Вишнівецькій, Скала-Подільській, Мельнице-Подільській, Зборівській, Шумській, Борщівській об’єднаних територіальних громадах.

– Щоб надавати якісні соціальні послуги вразливим верствам населення, соціальним робітникам КУ «Центр надання соціальних послуг» Вишнівецької селищної ради доводиться щодня долати великі відстані, добираючись до віддалених куточків громади, – розповіли у Вишнівецькій громаді. – Для того, щоб робочий час соціальних робітників використовувати ефективніше, Український фонд соціальних інвестицій, в рамках проекту «Надання соціальних послуг в громаді», закупив велосипеди для структурних підрозділів територіальних громад.

Проект «Надання соціальних послуг в громаді» від Українського фонду соціальних інвестицій діє в Україні з 2018 року. Цей фонд отримав грант від Японського фонду соціального розвитку через Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Мета проекту – надати підтримку 30 найбіднішим об’єднаним територіальним громадам Одеської і Тернопільської областей. Це забезпечить жителів якісними соціальними послугами, підвищить доступ до соціальної та комунальної інфраструктури громади, поліпшить охоплення послугами вразливих груп населення: літніх людей, осіб з інвалідністю, сімей, що знаходяться у складних життєвих обставинах тощо. У рамках проекту в Тернопільській області буде також профінансовано п’ять мікропроектів на суму до 140 тисяч доларів США кожен. Реалізовані вони будуть у Борщівській, Зборівській, Вишнівецькій, Почаївській, Скала-подільській громадах. Усі вони передбачають або створення Центрів надання соціальних послуг або покращення їхньої роботи. Наприклад, комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» у Вишнівецькій громаді вже отримала два ноутбуки та багатофункціональний принтер в рамках проекту «Надання соціальних послуг в громаді». Заплановано, що вони отримають ще декілька скутерів. А під час реалізації їхнього мікропроекту зроблять капітальний ремонт частини приміщення лікарні та закуплять меблі та обладнання.

Крім зазначених громад, у проекті «Надання соціальних послуг в громаді» ще беруть участь Озернянська, Залозецька, Козлівська, Лопушненська, Великодедеркальська, Саранчуківська об’єднані територіальні громади.

Фото із офіційних сайтів громад та сайту департаменту соціального захисту ТОДА