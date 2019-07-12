Близько тисячі паломників з Тернополя долучилися до масштабної прощі до Зарваниці. Вони вирушили сьогодні від Архикатедрального собору за маршрутом: Тернопіль-Струсів-Зарваниця.

Усіх благословив єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартинюк.

Очолив пішу ходу з Тернополя голова комісії у справах молоді о. Орест Павліський. Для паломників передбачене харчування та нічліг. Також їх супроводжує карета швидкої допомоги та поліція.

«Цьогорічна проща присвячена 30-літтю виходу УГКЦ із підпілля. Також усі прочани будуть молитися за мир в Україні. Зарваниця – це особливе місце, оскільки тут збиралися у найтяжчі часи наші батьки, дідусі і бабусі. Ми хочемо іти їхніми слідами та мати таку віру, як вони мали. Серед прочан сформовано 28 груп, кожна з яких налічує близько 30 осіб. По дорозі до них долучатимуться ще десятки паломників», – розповідає о. Орест.

Паломники прибудуть до Зарваниці завтра близько обіду. За словами організаторів, братимуть участь у прощі також члени Синоду єпископів УГКЦ та Глава УГКЦ Блаженніший Святослав. У рамках прощі запланований багатотисячний похід зі свічками від парафіяльної церкви до чудотворного місця, де усі присутні молитимуться про заступництво для українського народу.

Софія Романська

Фото та відео tze.org.ua