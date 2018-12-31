Смертельну ДТП у Тернополі скоїв “прийомний” син екс-начальника міліції?

31/12/2018 Розмір тексту:

За кермом елітного автомобіля, який вчора, 29 грудня, у Тернополі на смерть збив 27-річного чоловіка, перебував названий син генерала поліції часів Януковича.

Про це повідомляє ВГолос з посиланням на місцевий “Автомайдан”.

За даними активістів, автівкою, яка збила людину, керував син генерала поліції часів Януковича Федора Бортняка – Ярослав Перегінець.

Відомо, також, що названий брат порушника є слідчим Головного управління Нацполіції у Тернопільській області.

Активісти стверджують, що з розмови з медиками, їм стало відомо, що водій, який вчинив ДТП наразі перебуває у лікарні.

У ГО “Автомайдан” побоюються, що таким чином “мажор” може уникнути покарання за вчинене.

29 грудня свідком нічного ДТП, що відбулося на вулиці Злуки, став член ВГО «Автомайдан», з його слів: «Того вечора я… Опубліковано ВО "Автомайдан" Тернопільський осередок Субота, 29 грудня 2018 р.

Зараз генерал міліції часів Януковича Федір Бортняк посідає посаду начальника управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області. Не виключено, що у такий спосіб досвідчений чиновник “обминув” люстраційний закон, який обмежує перебування на посадах органів державної влади осіб, що працювали на чільних посадах у вертикалі Януковича.

Раніше Бортняк очолював тернопільську міліцію. Однак після новорічної аварії, в якій машина колишнього намісника Януковича Хоптяна збила людину, був звільнений.