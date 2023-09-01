За одну лише нічну зміну патрульні склали три адміністративні матеріали на водіїв, які керували транспортними засобами в стані сп’яніння.

Один з таких водіїв, який керував автомобілем Ford, вчинив дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Генерала Мирона Тарнавського. Чоловік не впорався з керуванням та здійснив наїзд на перешкоду.

Під час спілкування з водієм, поліцейські помітили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Охоронці порядку запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки за допомогою алкотесту Драгер, на що останній погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 2,89 проміле алкоголю в крові водія.

Патрульні склали на громадянина протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння), за ст. 124 (Порушення ПДР) КУпАП та вилучили посвідчення водія.

“Пам’ятайте, що нетверезий водій є загрозою для життя та здоров’я інших учасників дорожнього руху — водіїв, пішоходів, велосипедистів, а також і для самого себе!”, – наголошують у патрульній поліції.

Додамо, що показник більше 3-ох проміле в крові людини є критичним, вже після нього у деяких випадках може настати смерть, хоча для більшості вікових груп “смертельним” вважається поріг у 5 проміле.