Важко сказати, наскільки вільно орієнтується депутат фракції “Слуга народу” Жан Венсанович Беленюк у питаннях бюджету і яка його персональна думка щодо розпуску попередньої ЦВК, але свою головну роботу, за яку він, власне, й отримав право засідати у залі під куполом Верховної Ради, він виконує більш ніж ефективно. Задля неї, щоправда, йому довелося пропустити ряд засідань (до чого його політсила, доводилося чути, ставиться вельми несхвально), але справа була вартою того. Срібний призер Олімпіади-2016 у Ріо підтвердив свій високий статус майстра греко-римської боротьби, здобувши титул чемпіона світу у ваговій категорії до 87 кг на турнірі, що проходить у Казахстані. Екзотичний українець повторив своє досягнення 4-річної давнини, коли він переміг на чемпіонаті світу в американському Лас-Вегасі (виступаючи тоді в категорії до 85 кг).

У Нур-Султані (ще недавно Астані) на попередніх стадіях змагань Беленюк послідовно усунув (часто – в прямому сенсі) зі свого шляху суперників з Мексики, Хорватії, Білорусі, а у впертому двоборстві у півфінальному раунді здолав представника Німеччини. У фінальному поєдинку нашому атлету протистояв угорець Віктор Льорінц. Вийшовши вперед за балами (2:1) приблизно за хвилину до закінчення двобою, в умовах неабиякого психологічного тиску з боку публіки і впертих спроб настирливого мадяра відігратися, наш магістр психології спорту витримав усе і нехай без особливого блиску (наприклад, ефектного фінального переведення суперника у партер), але втримав мінімальну перевагу в рахунку. Втримав і за це отримав золоту медаль чемпіона світу – великий успіх персонально для нього самого і непоганий привід для додаткового піару його політсили, яка й без того нині, здається, притисла своїх опонентів обома лопатками до політичного килима. Адже, якщо не помиляюся, з часів Віталія Кличка з його “Ударом” чемпіонів світу серед українських парламентарів не було. Були неабиякі майстри “тушкування” і плетіння закулісних інтриг, лобіювання інтересів, неперевершені чемпіони в царині демагогії та навішування локшини простолюду на вуха… А от справжніх чемпіонів світу щось не водилося…

Ігор Дуда