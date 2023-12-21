“Слідкуйте за новинами”: мешканців Тернопільщини попереджають про небезпеку

За інформацією Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, 21 грудня місцями очікуються пориви західного вітру 15 – 20 м/с.

Для того, щоб уникнути можливої небезпеки, рятувальники просять дотримуватися наступних рекомендацій:

Щільно зачиняйте вікна, щоб запобігти потраплянню вітру в приміщення.

Позбудьтеся всіх предметів на балконах та лоджіях, які можуть випасти назовні, це стосується вашої та безпеки оточуючих.

Утримуйтесь подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев та інших об’єктів, які можуть стати небезпечними під час сильних вітрів.

Уникайте паркування автотранспорту поруч із зазначеними об’єктами, щоб запобігти можливим пошкодженням.

“Будьте обережні та дотримуйтесь наших рекомендацій для забезпечення безпеки своєї та оточуючих. Слідкуйте за новинами та оновленнями щодо погодних умов”, – наголошують рятувальники.