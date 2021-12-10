У нащадків стародавніх германців, які полювали колись в своїх лісах на усіляку дичину, носили руді бороди, варили ячмінне пиво, виспівували своїх надзвичайно мелодійних пісень (Die deutsche Sprache ist sehr musikalisch!), розхитуючись в такт за грубо збитими столами, і взагалі, якщо вірити нашим щирим патріотичним етнографам, були зовсім не рівня нам в культурі та інших гігієнах, існує дивна і незбагненна для нас політична звичка. Сформувалася вона в них нелегко – “дойчі” пройшли темний період нацизму, болісний процес денацифікації і навіть (куди подітися від правди?) приниження з боку не лише радянської окупаційної влади і червонозоряного воїнства (що для останніх, сказати б, цілком природно), а й від куди більш цивілізованих американців.

Багатьох керівників своєї нинішньої держави (чи то пак канцлерів) вони проводжають на політичну пенсію з почестями і згадують їх з пошаною. Останній приклад – залишення посади канцлера (чи канцлерки – не знаю, чи існують в німецькій мові такі гендерні тонкощі) Ангелою Меркель. Фрау в перманентних штанах (цікаво, чи бачив хтось її в спідниці – мені, наприклад, не довелося), яка керувала країною 16 років, заслужила оту саму повагу співвітчизників не лише виваженими рішеннями, коли було потрібно – суто чоловічою твердістю, а й скромністю, типово німецькою поміркованістю в побуті; мешкала, як доводилося чути, у позбавленому помпезності (ну й ну!) будинку, сама робила покупки у тамтешніх супермаркетах. І – ніяких тобі скандалів з офшорами (das ist fantastisch!).

З такою ж повагою, доводилося чути, німці згадують Конрада Аденауера, Людвіга Ерхарда, Віллі Брандта, Гельмута Шмідта, Гельмута Коля. А кого з сучасних українських правителів згадують з великою пошаною їхні співвітчизники? Зрозуміло, що їх наразі значно менше, ніж німецьких, але якщо б співставити кількісно, то вийшло б, напевно, щось схоже на… рахунок можливого матчу між нинішніми “Баварією” і “Динамо”…